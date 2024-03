Week-end Street-Art (WESA) INAUGURATION ET DÉCOUVERTE D’UNE ŒUVRE DE JOSÉPHA POULAIN Trouville-sur-Mer, dimanche 21 avril 2024.

Week-end Street-Art (WESA) INAUGURATION ET DÉCOUVERTE D’UNE ŒUVRE DE JOSÉPHA POULAIN Trouville-sur-Mer Calvados

Un week-end coloré et inspirant pour célébrer l’art de la rue et rendre accessible Art la culture urbaine pour tous avec des surprises à découvrir sur certaines façades de la ville !

> INAUGURATION ET DÉCOUVERTE D’UNE ŒUVRE DE JOSÉPHA POULAIN

11 h. L’artiste révèlera son œuvre située sur la façade du musée Claude Lelouch en sa présence.

Boulevard de la Cahotte.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 11:00:00

fin : 2024-04-21

Boulevard de la Cahotte

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

