week-end national de comptage des oiseaux des jardins
LPO Loire, 4 rue de la Richelandière, Saint-Étienne
28-29 mai 2022

Le chiffre record de participation enregistré en mai 2021 se maintient, avec toujours près de 4 000 observateurs et autant de jardins impliqués dans cette opération.

Contact: loire@lpo.fr +33 4 77 41 46 90 http://www.loire.lpo.fr/

