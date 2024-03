Week-end gratuit pour les Loirétains ! Gien, dimanche 7 avril 2024.

Week-end gratuit pour les Loirétains ! Gien Loiret

Le Week-end de gratuité pour les Loirétains a lieu les 6 et 7 avril 2024

Durant ces 2 jours, les Loirétains* sont invités à venir visiter gratuitement et librement le musée et découvrir ainsi les magnifiques collections cynégétiques qui le composent.

*De naissance et/ou de domiciliation sur présentation d’un justificatif EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Place du Château

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire chateau.musee-gien@loiret.fr

