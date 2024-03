WEEK-END D’OUVERTURE « LA GUERRE DE CENT ANS » Asnières-sur-Vègre, samedi 6 avril 2024.

WEEK-END D’OUVERTURE « LA GUERRE DE CENT ANS » Asnières-sur-Vègre Sarthe

Le Manoir de La Cour a le plaisir d’annoncer son grand week-end de réouverture, et quel programme !

Découvrez les techniques militaires de la fin du Moyen Âge (XIVe et XVe siècles) sur le campement médiéval avec Machina Silente et l’Alliance des Lions d’Anjou :

– Spectacle familial et interactif avec des machines de siège actionnées en public

– Combats de chevaliers et d’hommes d’armes

– Initiation enfants au maniement des armes d’hast

– Présentation de l’armement de la fin du Moyen Âge

– Les activités quotidiennes d’un camp militaire 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 18:30:00

6 rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire contact@lemanoirdelacour.fr

