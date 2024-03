Week-end d’initiations Salle des fêtes Vienne-en-val, samedi 6 avril 2024.

Week-end d’initiations Week-end d’initiations Samedi 6 avril, 10h30 Salle des fêtes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:30:00+02:00 – 2024-04-06T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:30:00+02:00 – 2024-04-06T17:00:00+02:00

Danse africaine de 10h30 à 12h avec Aly et son musicien – Danses latines (chacha et bachata) de 13h30 à 15h avec Sophie et rock de 15h30 à 17h avec Sophie

Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val [{« type »: « email », « value »: « bougetoncorps45@hotmail.fr »}]

FMACEN045V50BPFA

Pixabay