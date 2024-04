Week-End Déconnexion-Reconnexion Gîte de La Reure La Chapelle-Saint-Sauveur, vendredi 19 avril 2024.

Rejoignez-nous pour une retraite exceptionnelle dans un lieu calme situé en Bresse bourguignonne.

Je vous invite à venir partager une expérience originale, revitalisante et enrichissante soigneusement conçue pour (re)devenir qui vous êtes.

Faites une pause bien mérité.

Mettez entre parenthèses les mauvaises habitudes et le rythme effréné de la routine.

Rencontrez de nouvelles femmes qui ressentent des besoins similaires.

Profitez de l’expertise de professionnelles qualifiées et bienveillantes pour vous accompagner sur votre chemin,

Découvrez un lieu d’exception dans un cadre calme et serein, idéal pour se ressourcer et se reconnecter à soi.

Bénéficiez d’un programme holistique sur mesure, à travers des activités originales.

Au programme de ce week-end « Déconnexion-Reconnexion »

Du temps libre.

Repas sains et plaisir Profitez de délicieux repas et de moments conviviaux pour nourrir votre corps et votre esprit.

Yoga/Qi Gong Réveillez votre corps à travers des exercices musculaires qui impliquent la respiration et la concentration.

Sophrologie Découvrez les bienfaits de la pleine conscience et de la relaxation dans votre quotidien.

Marche phronique Reconnectez vos sens à ce qui vous entoure,

Hypnose Discutez avec votre inconscient pour préparer le retour au quotidien.

Et une petite surprise…

Places limitées Week-end exclusivement féminin (désolée Messieurs, une autre expérience prévue…). 6 à 14 personnes

Sur réservation avant le 04/04/2024.

A prévoir Un bon livre, …

Des vêtements de détente (yoga, marche)

Ne manquez pas cette opportunité d’évolution personnelle et de bien-être !

J’ai hâte de vous rencontrer ! A très vite ! 350 350 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-21

Gîte de La Reure 591, Impasse de l’Etang de la croix

La Chapelle-Saint-Sauveur 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté sophro.julieventard@gmail.com

