Week-end de lutte contre la noyade Centre Aquatique O² Falaises Le Tréport, samedi 13 avril 2024.

Week-end de lutte contre la noyade Centre Aquatique O² Falaises Le Tréport Seine-Maritime

Samedi

Les 13 et 14 avril, les enfants de 5 à 12 ans passeront les tests d’évaluation. Ils auront la possibilité de déterminer leur niveau d’aisance aquatique en passant gratuitement les évaluations officielles du Pass nautique , du Savoir Nager en sécurité , et du Savoir Nager vers le Milieu Naturel .

Objectif se jeter à l’eau pour des vacances en toute sérénité.

Action organisée par O2 Falaises et Les Sauveteurs en Mer.

Les 13 et 14 avril, les enfants de 5 à 12 ans passeront les tests d’évaluation. Ils auront la possibilité de déterminer leur niveau d’aisance aquatique en passant gratuitement les évaluations officielles du Pass nautique , du Savoir Nager en sécurité , et du Savoir Nager vers le Milieu Naturel .

Objectif se jeter à l’eau pour des vacances en toute sérénité.

Action organisée par O2 Falaises et Les Sauveteurs en Mer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Centre Aquatique O² Falaises 1 Avenue du Maréchal Foch

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie accueil@O2falaises.fr

L’événement Week-end de lutte contre la noyade Le Tréport a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers