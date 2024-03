Week-end de commémorations et de festivités Créances, samedi 27 juillet 2024.

Week-end de commémorations et de festivités Créances Manche

Samedi

L’Association de l’Union Nationale des Combattants de Créances et la Commune de Créances organisent un week-end de commémorations et de festivités autour de la libération de la ville le 27 juillet 1944.

Au programme, le samedi 27/07

9h ouverture du camp de reconstitution civil et militaire et son inauguration,

14h défilés de véhicules militaires dans le bourg de Créances.

16h Cérémonie à la stèle des Salines au lieu-dit du Gué de l’Orme avec la Batterie Fanfare de Coutances,

19h30 Bal années 40′ avec Dancing Day puis en 2ème partie Tony Martinez (musiques actuelles),

Dimanche 28/07

10h défilés de véhicules militaires dans les rues de Créances,

15h concert de Charlie M chante la libération

pendant tout le week-end, camp de reconstitution civil et militaire, exposition de Joseph Fromage sur la vie des civils pendant l’occupation, animation pédagogique sur la vie des civils et des soldats pendant la période, exposition de véhicules militaires, restauration sur place.

L’Association de l’Union Nationale des Combattants de Créances et la Commune de Créances organisent un week-end de commémorations et de festivités autour de la libération de la ville le 27 juillet 1944.

Au programme, le samedi 27/07

9h ouverture du camp de reconstitution civil et militaire et son inauguration,

14h défilés de véhicules militaires dans le bourg de Créances.

16h Cérémonie à la stèle des Salines au lieu-dit du Gué de l’Orme avec la Batterie Fanfare de Coutances,

19h30 Bal années 40′ avec Dancing Day puis en 2ème partie Tony Martinez (musiques actuelles),

Dimanche 28/07

10h défilés de véhicules militaires dans les rues de Créances,

15h concert de Charlie M chante la libération

pendant tout le week-end, camp de reconstitution civil et militaire, exposition de Joseph Fromage sur la vie des civils pendant l’occupation, animation pédagogique sur la vie des civils et des soldats pendant la période, exposition de véhicules militaires, restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 10:00:00

fin : 2024-07-28

Parking Place de la Fraternité

Créances 50710 Manche Normandie j.legruel50@gmail.com

L’événement Week-end de commémorations et de festivités Créances a été mis à jour le 2024-03-04 par Côte Ouest Centre Manche