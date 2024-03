Week end Cajun Le Cornemuse Arleuf, vendredi 19 avril 2024.

Au programme concerts et autres surprises :

Vendredi 19 avril à 21h le Duo Cajun

Au rythme de la musique Cajun David & François vous propose une immersion totale dans cette culture.

Venez découvrir “LE CAJUN DUO” lors d’un concert sur l’histoire et l’origine de la musique cajun, au son du mélodéon, du violon, de la guitare et de la mandoline.

Pour écouter https://youtu.be/kG7c8ahuiMs

Samedi 20 avril à 21h Esprits du Bayou

Le groupe s’est constitué en septembre 2022, et les musiciens qui le constituent ont chacun plus de 25 années au service de la musique cajun, voire 40 ans pour deux d’entre eux.

Le groupe, souhaite vous faire découvrir au travers de chansons, balades, valses, two-step et blues tout ce qui fait la vie, et surtout l’esprit des cajuns.

Eric Martin, mélodéon et chant, Alain Serres, guitare et chant, Isabelle Martin, violon et chant, Gurvan Martin, pedalsteel et chant.

Les musiciens ont joué dans les groupes suivants Vermenton Plage, Chère Alice, Eric Martin & Cajun Ramblers, Bayouchicot, 4jeuns, Pain D’Maïs, Le Chat qui va nus pieds, Alain Serres et Balade en Pays Cajun.

Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=b3QO0uB8XvA

Réservations https://lecornemuse.com/evenements/ 5 5 EUR.

Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan

Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lecornemuse.com

