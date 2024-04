Week-end à la forge fleurie Jardins de la Forge Fleurie Val en Vignes, samedi 20 avril 2024.

Durant tout un week-end les amoureux de la nature et des plantes pourront découvrir les jardins de la Forge Fleurie à Bouillé Saint Paul qui pour l’occasion ouvriront leurs portes. Catherine vous fera partager sa passion pour les végétaux. Au programme de ce week-end, un atelier teinture végétale sur tissus animée par Cécile Droyaux la nature a beaucoup à nous offrir et en voilà encore un bel exemple la couleur par les végétaux ! Il s’agit d’extraire les colorants des plantes afin de teindre des tissus naturels tels que le coton, le lin, le chanvre, la laine et la soie. Les artistes de l’École du Thouet s’installeront dans les coins et recoins du jardin avec leurs chevalets, toiles, palettes et pinceaux. Des échanges de boutures, graines, plants, arbustes, bulbes seront également possible. Guillaume et ses amis partageront avec vous un agréable moment musical .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 17:30:00

Jardins de la Forge Fleurie 1 Rue de la Forge Fleurie

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine laforgefleurie@orange.fr

L’événement Week-end à la forge fleurie Val en Vignes a été mis à jour le 2024-04-03 par Maison du Thouarsais