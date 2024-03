Webinaire sur l’Autisme : du repérage précoce à l’accompagnement des familles le 2/04 de 12h30 à 14h École du numérique Meudon, mardi 2 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T12:30:00+02:00 – 2024-04-02T14:00:00+02:00

Fin : 2024-04-02T12:30:00+02:00 – 2024-04-02T14:00:00+02:00

Les troubles neuro-développementaux et l’autisme c’est quoi ? Comment repérer les signaux d’alerte ? Vers qui s’orienter ? Qui peut faire un diagnostic ? Et après, comment être accompagné ? Comment faire progresser son enfant malgré ce handicap ? Jacinta Madeira, directrice de la structure d’accompagnement «Autrement Cap» et Aline Piel, directrice adjointe de l’association les Papillons Blancs de la colline répondront à l’ensemble de ces questions et à toutes celles que vous vous posez.

École du numérique 1Bis Rue Georges Millandy Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

