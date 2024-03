We love Ella au Théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet Paris, dimanche 26 mai 2024.

Le dimanche 26 mai 2024

de 19h00 à 21h00

.Public jeunes et adultes. payant

De 6 à 55 euros.

Dans le cadre du festival Le Châtelet fait son jazz !

Un concert hommage inédit à Ella Fitzgerald…

Lauréats des Victoires du Jazz, les 17 musiciens de The Amazing Keystone

Big Band réinventent, exclusivement pour le Théâtre du Châtelet, leur

projet emblématique « We Love Ella ». Centré sur la légendaire Ella

Fitzgerald, ce spectacle revisite avec brio les plus grands succès de la

chanteuse, transportant le public dans l’univers intemporel du jazz.

Ella

Fitzgerald est l’une des voix les plus marquantes du 20e siècle. Ceux

qui l’ont côtoyée gardent d’elle le souvenir d’une grande dame ayant

toujours su rester très simple, spontanée et joyeuse. Quand on lui

demandait ce qu’était le swing, elle éclatait de rire et disait, en

claquant malicieusement des doigts : « Le swing ? C’est ça ! ».

C’est

dans cet esprit que The Amazing Keystone Big Band lui rend hommage,

elle qui est née en 1917, l’année où le mot jazz apparaît pour la

première fois sur une pochette de disque. Ella Fitzgerald adorait les

big bands : elle a fait ses débuts avec celui du batteur Chick Webb,

puis a tourné́ et enregistré avec ceux de Duke Ellington et Count Basie –

rien que ça !

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001

