Marché nocturne des terroirs et de l’artisanat Wasselonne, vendredi 26 juillet 2024.

Marché nocturne des terroirs et de l’artisanat Wasselonne Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 18:00:00

fin : 2024-07-26 23:59:00

Une centaine d’exposants, de l’animation musicale et folklorique

A l’occasion de ce traditionnel marché, retrouvez les étals des producteurs et artisans qui vous proposent des produits issus du terroir vins, miels, confitures, fromages,… Vous trouverez également divers objets de décoration poteries, céramiques, gravures sur bois, broderies, mais aussi des bijoux, des produits cosmétiques et bien d’autres. Animation musicale et folklorique. Pour les enfants, des promenades gratuites à dos de poney sont proposées. La Tour Carrée sera ouverte gratuitement de 19H à 23H. Restauration sur place.

centre-ville

Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est wasselonne-en-fete@wasselonne.org



L’événement Marché nocturne des terroirs et de l’artisanat Wasselonne a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble