Walk Up / Rencontre avec Emmanuel Cano* Le Cratère Toulouse, vendredi 19 avril 2024.

Walk Up / Rencontre avec Emmanuel Cano* Enseignant chercheur Vendredi 19 avril, 18h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Enseignant chercheur

Walk Up, de Hong Sang-soo / 1h37 / Corée du Sud / Avec Kwon Hae-hyo, Lee Hye-young, Song Sun-mi, Cho Yun-hee, Park Mi-so, Shin Seok-ho

Synopsis : Byungsoo, un réalisateur célèbre, accompagne sa fille chez une amie de longue date, propriétaire d’un immeuble à Gangnam. La visite des lieux entraîne pour Byungsoo un voyage hors du temps où se dessinent, à chaque étage, ses amours passés et à venir. Fin portraitiste, Hong Sangsoo transforme le quotidien d’un immeuble en puzzle des relations humaines. Un terrain de jeu qui explore les désirs, les regrets, les rêves, et bien sûr, le cinéma.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

