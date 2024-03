Vulves Assassines + Gwendoline l’usine Istres, vendredi 19 avril 2024.

Vulves Assassines + Gwendoline ♫♫♫ Vendredi 19 avril, 21h00 l’usine 15 / 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T21:00:00+02:00 – 2024-04-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-19T21:00:00+02:00 – 2024-04-19T23:59:00+02:00

Les Vulves assassines c’est du punk-rap de l’espace, avec DJ Conant et MC Vieillard, deux rappeuses hurleuses aux machines, et l’immense Samy à la guitare électrique.

Les Vulves assassines font danser fort, chanter en cœur, saigner les oreilles. Et surtout, elles font réfléchir. Leurs deux albums, Godzilla 3000 (2019) et Das Kapital (2022) abordent lessujets importants la lutte des classes, les extra-terrestres, le chômage, l’IVG, les gros muscles, et bien sûr l’amour. En 2023, leur chanson La Retraite a été excessivement diffusée dans toutes les manifestations syndicales de France.

Les Vulves assassines, c’est l’espoir d’un monde meilleur, plus juste, un monde où le Cac40 serait le nom d’une boisson chocolatée bio et accessible à tous. Marxistes, féministes, elles chantent le futur.

Gwendoline, est un duo-antihéros de la scène indé rennaise. Loosers sensibles et grands blasés de la start up nation, Micka et Pierre façonnent leur propre style, une shlag wave sombre dans un chanté-parlé percutant et poétique avec pour source première d’inspiration les discussions de comptoir, en regardant celles & ceux qui les entourent. Entre textes fatalistes, auto-dérision, sarcasmes et amertume de la médiocrité du monde, leur cold- wave sincère est le symbole d’une jeunesse désenchantée et la bande-son parfaite pour manifester.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

l’usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.scenesetcines.fr/spectacles/vulves-assassines/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]