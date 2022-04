Voyage-Spectacle : Départ pour l’Inconnu Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère Drôme Vous avez toujours rêvé de partir sur un coup de tête … Faites le !

Départ en car vers un lieu inconnu pour vivre un moment original

et dépaysant ! mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr +33 4 75 70 33 58 http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Romans-sur-Isère

