VOX LOW EN ATTENDANT ANA LA CORDO Romans Sur Isere, vendredi 19 avril 2024.

VoX LoW est prêt à faire trembler les fondations de La Cordo avec un live post-punk funèbre, rock’n’roll minimaliste et krautrock planant. Retrouvez également En Attendant Ana, le groupe qui fait pleurer les punks et danser les fans de pop. Leur nouveau disque Principia est une fête, cette soirée en sera une deuxième.Si vous aimez : Archive, Fontaine D.C et les blousons noirs

Tarif : 9.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26