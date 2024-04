Vous connaissez Céré ? Céré-la-Ronde, dimanche 7 avril 2024.

Vous connaissez Céré ? Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

Le samedi 6 et le dimanche 7 avril 2024, les professionnels de Céré-la-Ronde ouvriront leurs portes en partenariat avec l’Association des contes, les établissements Montessori, les artistes et artisans de la Journée Européenne des Métiers d’Art ainsi que diverses autres associations et activités de la commune.

Ce week-end sera l’occasion de faire découvrir notre village à haut potentiel !

Vous pourrez découvrir des visites, stages, démonstrations, animations… et autres choses encore.

Certains habitants et organisations proposeront des vide-maisons/vide-garages.

Buvette par la brasserie de la Pigeonnelle et restauration sur place.

Entrée libre dans le village

Informations annuaire-cere@hotmail.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

10 Rue de la Ronde

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire annuaire-cere@hotmail.com

