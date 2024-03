Votre smartphone au quotidien EPN – Médiathèque Louis Aragon Martigues, jeudi 4 avril 2024.

Votre smartphone au quotidien Les Espaces publics numériques de Martigues proposent cette séance afin de vous aider à maîtriser votre smartphone. 4 avril – 6 juin, certains jeudis EPN – Médiathèque Louis Aragon sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T10:00:00+02:00 – 2024-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-06T10:00:00+02:00 – 2024-06-06T12:00:00+02:00

Présentation

Séance unique

Qu’est-ce qu’une connexion 4G / 5G / Wifi, pourquoi je n’ai pas accès à internet ? qu’est-ce que je dois paramétrer ?

Une séance pour mieux maîtriser son smartphone.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Localisation

EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]

smartphone inclusionnumerique

