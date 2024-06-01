VOL AU DESSUS D’UN NID DE COCUS – VOL AU DESSUS D UN NID DE COCUS THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu
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VOL AU DESSUS D’UN NID DE COCUS – VOL AU DESSUS D UN NID DE COCUS THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, samedi 1 juin 2024.
Quand les deux meilleurs amis du monde partent en chasse, ils aiment l’amour, la vie, la bonne chère, le bon vin et le même gibier… Mais quand les femmes s’en mêlent, les hommes s’emmêlent… ! Avec Merri et Julien Boissier
Tarif : 27.20 – 27.20 euros.
Début : 2024-06-01 à 18:00
THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69