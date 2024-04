Voix de Wazemmes La pouponnière Lille, mercredi 17 avril 2024.

Voix de Wazemmes Exposition de la résidence de territoire de Bakonet Jackonet 17 avril – 26 juin La pouponnière Entrée libre

Début : 2024-04-17T14:00:00+02:00 – 2024-04-17T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-26T14:00:00+02:00 – 2024-06-26T18:00:00+02:00

À travers une série d’interviews, Bakonet Jackonet nous emmène à la

rencontre de personnalités de Wazemmes. Il nous invite à découvrir un

portrait de ce quartier, son histoire, ses coutumes locales et des bribes de

vie. Gérant de café, maraîcher, éboueur, enseignant, étudiant… Bakonet

Jackonet présente ainsi une identité culturelle et sociétale du quartier,

dépeinte par une pluralité de regards et de professions.

La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille

