Voitures Rétro Atelier du Musée des Arts et Traditions Wattrelos, dimanche 21 avril 2024.

Voitures Rétro au Musée des Arts et Traditions Populaires Dimanche 21 avril, 10h00 Atelier du Musée des Arts et Traditions Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Le dimanche 21 avril 2024, le « Voitures Rétro » revient au Musée pour sa deuxième édition ! Vous disposez d’un véhicule ancien ?

Venez l’exposer lors de cette manifestation et aussi profiter des différentes activités qui auront lieu tout au long de la journée !

Atelier du Musée des Arts et Traditions 95 rue François Mériaux Wattrelos Wattrelos 59150 Beaulieu Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 81 59 50 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@ville-wattrelos.fr »}]