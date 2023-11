Sixun LE GRAND ANGLE, 6 avril 2024, VOIRON.

Sixun LE GRAND ANGLE. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 20:00 (2024-03-13 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

MAIRIE DE DIGNE LES BAINS (L-R-2022-008193,8201,8360,8361) présente ce concert Unixsity Groupe phare de la fusion européenne dans les années 80-90, Sixun signe son grand retour ! Fondé en 1984, Sixun a construit sur plus de 20 ans une carrière à part. Groupe international aux personnalités fortes et inspirées, Sixun signe un savant mélange de mélodies et de rythmes afro-jazz-funk, servi par des solistes de haut vol (Alain Debiossat, Louis Winsberg), une harmonie colorée (Michel Alibo, Jean-Pierre Como) et un tandem rythmique impressionnant (Stephane Edouard, Paco Sery). 13 ans après leur dernière apparition scénique, ces « six musiciens qui n’en font qu’un » se donnent un nouveau souffle. En parallèle d’une réédition digitale de leur entière discographie (une douzaine d’albums), l’album Unixsity est porteur de liberté. Il s’agit d’une invitation flamboyante à célébrer le triomphe d’une musique unique. Amour de la musique, énergie, créativité : telle est l’évidence de ce nouveau disque qui illustre l’identité propre des Sixun. Ce nouvel opus remet au goût du jour le groove incandescent du groupe, aux rythmiques puissantes et mélodies envoûtantes, harmonies luxuriantes et improvisations inspirées. Michel Alibo [basse] Jean-Pierre Como [claviers] Alain Debiossat [saxophone] Stéphane Edouard [percussions] Paco Sery [batterie] Louis Winsberg [guitare] N° de téléphone accès PMR : 04 92 30 87 10Informations d’accès :En voiture Digne les Bains est située au cœur du département des Alpes de Haute Provence. Pour s’y rendre par la route, emprunter la D 1075 depuis Grenoble (180 km) ou l’A 51 depuis Marseille (145 km) ou la N 202 depuis Nice (140 km). En covoiturage https://covoiturage.provencealpesagglo.fr/ En avion • Aéroport de Marseille : Digne-les-Bains se situe à 140 km (1h30) de l’Aéroport de Marseille Provence. • Aéroport de Nice : Digne-les-Bains se situe à 140 km (2h30) de l’Aéroport de Nice Côte d’Azur. Depuis les aéroports, des liaisons sont assurées par le réseau de transport régional ZOU (bus et train) Sixun

LE GRAND ANGLE VOIRON 6 RUE DU MOULINET Isère

