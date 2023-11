The Amazing Keystone Big Band West Side Story LE GRAND ANGLE, 5 avril 2024, VOIRON.

The Amazing Keystone Big Band West Side Story LE GRAND ANGLE. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 20:00 (2024-04-05 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

Le Grand Angle (1-008218 /2-008642) (3-008450) 21h : West Side Story est sans doute la plus célèbre comédie musicale du XXe siècle : la géniale musique de Leonard Bernstein, un film légendaire, les Jets, les Sharks, Maria et Tony…C’est le Roméo et Juliette de Shakespeare transposé à New York, ici incarné par un comédien, une chanteuse, un chanteur et les 17 musiciens de l’Amazing Keystone Big Band !Forte de nombreuses collaborations prestigieuses (Quincy Jones, Dee Dee Bridgewater…), cette bouillonnante machine exprime l’âme des grandes formations de l’ère du swing, ainsi que l’inventivité et la virtuosité du jazz d’aujourd’hui. 20h: Isla Dora À la confluence du jazz et de la musique du Venezuela, terre natale du compositeur Michel Molines, Isla Dorada nous invite à traverser un pont entre deux continents, deux cultures, deux âges. Une histoire écrite avec la nostalgie d’un pays perdu et la jubilation d’une enfance recouvrée.

Votre billet est ici

LE GRAND ANGLE VOIRON 6 RUE DU MOULINET Isère

32.5

EUR32.5.

