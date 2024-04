Voilà l’été dans la Cité ! Prieuré de La Charité La Charité-sur-Loire, vendredi 28 juin 2024.

Le programme VOILÀ L’ÉTÉ DANS LA CITÉ ! regroupe toutes les activités estivales proposées par la Cité du Mot et ses partenaires à La Charité-sur-Loire expositions, visites guidées, quartiers d’été de la bibliothèque dans le cloître, festivals, ateliers de création et animations en lien avec la thématique de l’été sur l’eau en ville patrimoine naturel et patrimoine urbain .

Programme précis et lieux de rendez-vous sur le site internet de la Cité du Mot www.citedumot.fr

info@citedumot.fr 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 10:00:00

fin : 2024-09-22

Prieuré de La Charité Cours du Château

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@citedumot.fr

