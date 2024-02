Vivre l’arrivée du Trois-mâts “Le Français” Port ostréicole Andernos-les-Bains, jeudi 18 avril 2024.

Vivre l’arrivée du Trois-mâts “Le Français” Port ostréicole Andernos-les-Bains Gironde

Après le succès de l’accueil du Belem et de El Galeon, nous vous proposons d’accompagner l’arrivée dans le Bassin d’Arcachon du trois mâts “Le Français”.

Construit en 1948 au Danemark, il était à l’origine un navire baltique traditionnel. Racheté au Royaume-Uni en 1981, le bateau a ensuite été utilisé dans de nombreuses productions télévisées et cinématographiques, notamment Les Trois mousquetaires , Shackleton et David Copperfield , et plus récemment dans Alice au pays des merveilles .

Au départ d’Andernos à 14h (port ostréicole), nous partirons en direction d’Arcachon pour rejoindre le navire.

Notre retour sera à Andernos avant 17h… Avec la fin de la marée.

Parlez en autour de vous et réservez vite ! 29 29 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-04-18

Port ostréicole Avenue du commandant David Allègre

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

