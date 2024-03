Vivre avec les loups Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, jeudi 4 avril 2024.

Vivre avec les loups Rencontre avec le réalisateur Jean-Michel Bertrand en fin de projection Jeudi 4 avril, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Jeudi 4 avril à 20h30 : Rencontre avec le réalisateur Jean-Michel Bertrand, animée par Stéphane Durand, biologiste, ornithologue et fondateur de la collection Mondes Sauvages (Actes Sud)

Synopsis :

C’est un constat : il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à « vivre avec les loups ». Dépassant les postures polémiques, le réalisateur nous amène de manière sensible et cinématographique à percevoir différemment la nature qui nous entoure et les animaux qui l’habitent : loups, chevreuils, chamois, bouquetins…

Réalisation : Jean-Michel Bertrand

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles

