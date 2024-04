Vive l’opéra : récital lyrique piano-voix Route de Kerlescan Carnac, vendredi 19 avril 2024.

Vive l’opéra : récital lyrique piano-voix Route de Kerlescan Carnac Morbihan

La soprano Clara Bellon et le pianiste Jean-Pierre Moemaers vous invitent à un récital de musique classique dans le domaine privé de Carnac pour une rencontre autour de plus beaux airs de mélodie et d’opéra (Mozart, Bellini, Gounod, Donizetti, Liszt, Schumann…).

Récital lyrique sur un piano français Erard de 1929, suivi d’une rencontre avec les artistes. Soirée intimiste et accompagnée d’une coupe de champagne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19 22:00:00

Route de Kerlescan Château de Kercado

Carnac 56340 Morbihan Bretagne

