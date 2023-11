Hasard Pierre Rigal / Cie Dernière Minute THEATRE JEAN VILAR Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Entre mouvements répétitifs, illusions visuelles et jeu de géométrie des corps, Pierre Rigal s'amuse à troubler le spectateur : quelles situations du spectacle relèvent du hasard ? Est-ce écrit ? Improvisé ?

Hasard Pierre Rigal / Cie Dernière Minute
THEATRE JEAN VILAR, 7 mai 2024, VITRY SUR SEINE.
Tarif : 20.0 euros.

