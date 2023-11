Ondif + Cécile Mc Lorin Salvant THEATRE JEAN VILAR Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Ondif + Cécile Mc Lorin Salvant
THEATRE JEAN VILAR, 2 mai 2024, VITRY SUR SEINE.

Un spectacle à la date du 2024-05-02 à 20:00. Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

L'Orchestre national d'Île-de-France donne carte blanche à la grande chanteuse franco-américaine Cécile McLorin Salvant pour imaginer un programme à l'image de son art : vibrant et éclectique.

THEATRE JEAN VILAR
1, Place Jean Vilar
VITRY SUR SEINE
Val-de-Marne

