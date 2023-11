Bob et Moi THEATRE DE FONTBLANCHE, 4 avril 2024, VITROLLES.

Bob et Moi THEATRE DE FONTBLANCHE. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 20:30 (2024-04-04 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

ASSOCIATION CULTURELLE DE LILLEBONNE (LR21-005455/21-005458/21-005459) présente : ce spectacle. Alexandre Virapin nous raconte comment l’enfant plein de tristesse qu’il était en cette nuit d’insomnie va faire une découverte qui va changer sa vie : Bob Marley. Nous sommes au cœur de la nuit et pourtant, impossible de dormir. Doutes, démons, angoisses profitent de l’obscurité et du silence autour pour assaillir les esprits. Alexandre Virapin nous raconte comment l’enfant plein de tristesse qu’il était en cette nuit d’insomnie va faire une découverte qui va changer sa vie : Bob Marley. Il nous fait découvrir l’histoire de Bob, ce chanteur populaire dont la renommée a dépassé les frontières de sa Jamaïque natale pour s’étendre au reste du monde, en liant les récits de sa vie intime. Bob et moi est un captivant voyage de Kingston à Miami, via l’Europe et l’Afrique qui nous fait (re)découvrir, loin des idées reçues, les facettes de la Jamaïque, berceau du reggae et du mouvement Rastafari.Dans la presse : « C’est avec son regard d’enfant qu’il nous emmène à Kingston, en Jamaïque, dans le berceau du reggae et du mouvement rastafari. Le chemin de paix de Bob Marley, depuis le ghetto jusqu’à la célébrité que l’on connaît, prend pleinement vie à travers les mots de cet adulte redevenu gosse par la grâce du théâtre. » – La terrasse De : Jules Meary et Alexandre Virapin, Mise en scène : Jules MearyN° d’accès Personne à Mobilité Réduite : 02.35.38.51.88Information d’accès : Parking gratuit à Place de Coubertin, 76170 Lillebonne Jules Méary, Alexandre Virapin

THEATRE DE FONTBLANCHE VITROLLES allée des artistes Bouches-du-Rhône

