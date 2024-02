Visitez le musée du verre Blangy-sur-Bresle, dimanche 1 septembre 2024.

Visitez le musée du verre Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Inauguré en juillet 1993, le Musée du Verre de la Vallée de la Bresle est une exposition permanente où l’on peut découvrir toutes les chaînes de fabrication d’un objet en verre ainsi que de nombreuses vitrines.

Sur 400 m² de surface, sont développées les différentes techniques de travail de la terre à pot, les compositions de verre, les différentes techniques de fabrications manuelles, mécaniques et semi-automatiques, la recuisson et l’emballage.

Ce musée compte une importante collection de flacons de parfumerie de luxe (environ 80% de la production mondiale sont réalisés dans les verreries de la Vallée de la Bresle).

Le musée est ouvert du mercredi 3 avril au jeudi 31 octobre 2024 (inclus)

* Basse saison

du 1er avril au 30 juin puis du 1er septembre au 31 octobre 2024, ouverture

– du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Visites guidées à 14h30 et 16h00

Démonstrations du souffleur de verre à 14h30, 15h30 et 17h.

* Haute saison

du 1er juillet au 31 août, ouverture

– du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,

– du samedi au dimanche de 14h à 18h.

Visites guidées à 10h15, 14h15, 15h30 et 16h45

Démonstrations du souffleur de verre à 11h15, 14h30, 15h30 et 16h45.

Le musée est fermé du 31 octobre 2023 au 1er avril 2024.

Fermeture chaque lundi et mardi ainsi que le 1er mai et le 14 juillet.

Infos 02 35 94 44 79

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 14:00:00

fin : 2024-10-31 18:00:00

Rue du Manoir

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie museeduverre@blangysurbresle.fr

L'événement Visitez le musée du verre Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2024-02-12