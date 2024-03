Visites libres du musée Pissarro Musée Pissarro Pontoise, samedi 18 mai 2024.

Visites libres du musée Pissarro Venez découvrir le nouvel accrochage du musée d’art et d’histoire Pissarro de Pontoise Samedi 18 mai, 18h00 Musée Pissarro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Venez découvrir le nouvel accrochage du musée d’art et d’histoire Pissarro de Pontoise

Musée Pissarro 17 rue du Château 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 30 38 02 40 http://www.ville-pontoise.fr Inauguré à l’occasion des 150 ans de la naissance de Pissarro, ce musée, récemment rénové et agrandi, rend hommage au maître impressionniste qui séjourna à Pontoise entre 1866 et 1868, puis entre 1872 et 1884. Il présente des œuvres de Pissarro et de ses cinq fils, mais aussi des œuvres d’artistes qui travaillèrent dans la seconde moitié du XIXe siècle entre Pontoise et l’Isle-Adam : Daubigny, Caillebotte, Matisse, Signac, Hayet, Piette, ou encore Goeneutte.

©Ville de Pontoise