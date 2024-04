Visites guidées du Minerallium Journée mondiale de la terre Rennes, samedi 20 avril 2024.

Visites guidées du Minerallium Journée mondiale de la terre Rennes Ille-et-Vilaine

Pour célébrer la journée mondiale de la Terre 2024, le Minerallium ouvre ses portes au public le samedi 20 avril.

La journée de la Terre est une journée mondiale de sensibilisation célébrée chaque année le 22 avril depuis 1970. Elle a été créée pour sensibiliser à la protection de l’environnement et de la biodiversité, et pour encourager les individus et les gouvernements à prendre des mesures en faveur de la durabilité environnementale.

Faites découvrir à vos proches le monde fascinant et important des minéraux, de l’apparition de la première forme de vie sur notre planète à leur utilisation en agriculture.

– Visites guidées d’1h30, recommandées aux enfants à partir de 10 ans.

– Départs à 9h30 10h30 11h30 14h 15h 16h 17h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:30:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

29, Av Franklin Roosevelt

Rennes 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@fdroullier.org

L’événement Visites guidées du Minerallium Journée mondiale de la terre Rennes a été mis à jour le 2024-04-02 par ADT 35 ADMIN