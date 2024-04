Visites guidées des jardins de la villa Romaine Villa Romaine Hyères, samedi 1 juin 2024.

Visites guidées des jardins de la villa Romaine À l’occasion du week-end des « rendez-vous aux jardins », nous vous invitons à découvrir l’univers étonnant des jardins de la villa Romaine grâce à deux propositions : 1 et 2 juin Villa Romaine Sur inscription – entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

À l’occasion du week-end des « rendez-vous aux jardins », nous vous invitons à découvrir l’univers étonnant des jardins de la villa Romaine grâce à deux propositions :

– Visites guidées : samedi 1er & dimanche 2 juin à 11h et 15h (durée 45min)

Présentation du contexte historique, urbain et paysager dans lequel s’inscrit ce jardin – sur inscription – entrée libre

villa Romaine, 38 Boulevard d’orient 83400 Hyères

– Atelier en famille : samedi 1er juin de 10h à 12h

Atelier animé par Racine, l’atelier végétal – sur inscription – entrée libre

villa Romaine, 38 Boulevard d’orient 83400 Hyères

Inscriptions sur le site : villanoailles.com

Villa Romaine 38 boulevard d’Orient 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 08 01 98 http://www.villanoailles-hyeres.com [{« type »: « link », « value »: « http://villanoailles.com »}] Située dans le quartier historique de Chateaubriand, cette grande demeure néoclassique de 1880 possède un jardin exotique doté de plusieurs terrasses. Peu visible de la rue, le jardin est arboré d’essences méditerranéennes et exotiques surprend le visiteur grâce à ses fresques, ses jeux de miroirs, ses jeux d’eaux et ses alcôves secrètes.

© villa Noailles