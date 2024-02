VISITES GUIDÉES AU JARDIN CAMIFOLIA CHEMILLE Chemillé-en-Anjou, jeudi 2 mai 2024.

VISITES GUIDÉES AU JARDIN CAMIFOLIA CHEMILLE Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Découvrez les vertus et anecdotes des plantes lors des visites guidées !

Deux rendez-vous sont proposés

A 14h30 (durée 1 heure), laissez-vous guider au cœur de la thématique de la plante médicinale avec l’histoire de la camomille romaine, la présentation de l’alambic, de la collection du botaniste, du droguier et de la croisée des simples.

A 16h30 (durée 1 heure), abordez avec le guide, la découverte des plantes d’un point de vue ethnobotanique découvrez leurs différentes utilités dans la prairie savoureuse, le val des plantes secrètes, la colline aux senteurs, la serre des plantes non acclimatées et le jardin des plantes tinctoriales et à fibres.

Suivant la composition du groupe et les conditions météo, le parcours est susceptible d’être modifié.

Possibilité de participer à une ou aux deux visites.

Limité à 20 personnes par visite (sans réservation)

Complétez votre immersion avec le petit + de l’animateur à 15h30 (durée 30 min)

En mai juin dégustation d’une infusion ou d’un sirop (en fonction de la météo)

En juin juillet récolte de la camomille (sous réserve des conditions météo et de la floraison de la camomille)

En août, septembre et octobre dégustation d’une infusion ou d’un sirop (en fonction de la météo)

Les petits + sont accessibles à tous, avec ou sans visite guidée, sans coût supplémentaire, sans réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 14:30:00

fin : 2024-07-03 17:30:00

CHEMILLE 1 Rue de l’Arzillé

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

L’événement VISITES GUIDÉES AU JARDIN CAMIFOLIA Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2024-02-08 par eSPRIT Pays de la Loire