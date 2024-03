Visites des jardins du château de La Montchevalleraie et de son parcours d’art contemporain Jardins du château de la montchevalleraie Aviré, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visites des jardins du château de La Montchevalleraie et de son parcours d’art contemporain, En Haut-Anjou au confin du Maine-et-Loire et de la Mayenne.

Jardins du château de la montchevalleraie château de La Montchevalleraie, Aviré, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Aviré 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://Lamontchevalleraie.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241613224 »}] Le site s’étend sur plus de 6 hectares et comprend, notamment une roseraie présentant d’anciennes variétés, un verger, un parc à l’anglaise avec séquoias notables et un étang de 6000m2. Il offre une très belle vue sur la campagne avoisinante. La partie boisée, présente de nombreuses essences d’arbres dont des chênes verts. L’entretien est réalisé par des jardiniers dans une démarche éco-responsable. A 4 km de Segré, A 25 km de Château-Gonthier, A 45 km d’Angers et A 90 km de Nantes

©lamontchevalleraie