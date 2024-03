Visites « découverte » du jardin botanique Thuret Villa Thuret et Jardin botanique Antibes, dimanche 2 juin 2024.

Visites « découverte » du jardin botanique Thuret Des guides spécialisé-e-s dans l’étude des végétaux commenteront votre visite à la découverte des magnifiques collections originales du jardin et de leurs secrets. 2 visites commentées le matin, 2 vi… Dimanche 2 juin, 10h00 Villa Thuret et Jardin botanique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Des guides spécialisé-e-s dans l’étude des végétaux commenteront votre visite à la découverte des magnifiques collections originales du jardin et de leurs secrets. 2 visites commentées le matin, 2 visites commentées l’après-midi (10h – 10h30 / 14h – 14h30)

Villa Thuret et Jardin botanique 90 chemin Raymond, 06160 Cap d’Antibes Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/VillaThuretINRAE;https://twitter.com/Villa_Thuret;https://www.instagram.com/jardinbotaniquevillathuret/ Jardin botanique historique, dans le style des jardins romantiques du XIXe s., dirigé par l’Unité expérimentale Villa Thuret de l’INRAE Paca. Collections d’arbres et d’arbustes exotiques en cours d’acclimatation dans un parc paysager de 3,5 ha. Accès par le boulevard du Cap. Ouverture habituelle du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : l’été 8h-18h, l’hiver 8h30-17h30. Visites individuelles libres et gratuites. Visites de groupe payantes et sur réservation (avec possibilité de guide)

