Visites de la pâtisserie Riederer Gardanne, jeudi 23 mai 2024.

Visites de la pâtisserie Riederer Gardanne Bouches-du-Rhône

Venez visiter les coulisses de la pâtisserie Riederer

Laissez-vous tenter par un instant de gourmandise …



La maison Riederer, pâtisserie, confiserie et chocolaterie de renom et de qualité, propose depuis 1780 de nombreux produits d’exception. Récemment installé à Gardanne, l’atelier-boutique vous ouvre aujourd’hui ses portes…

Venez découvrir le travail fabuleux du Chef pâtissier, qui vous fera découvrir les secrets de fabrication de délicieuses pâtisseries et gourmandises. Vous aurez également l’occasion d’assister à une démonstration de décoration en pâtisserie, une véritable oeuvre d’art…



La visite se terminera par une présentation de la boutique et des différentes gammes de produits, mais aussi et surtout par une dégustation, qui ravira l’ensemble des participants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 15:00:00

fin : 2024-05-23 16:30:00

Boutique Riederer 7 petit chemin d’Aix, Quartier Payannet 13120 Gardanne

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-gardanne.fr

L’événement Visites de la pâtisserie Riederer Gardanne a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme de Gardanne