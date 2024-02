Visites commentées du musée et de l’exposition temporaire TARBES Tarbes, jeudi 18 janvier 2024.

Visites commentées du musée et de l'exposition temporaire TARBES

PLANNING DES VISITES :

– Jeudis 18 et 25 janvier + 1er, 8, 15, 22 et 29 février à 15h30

– Dimanches 21 janvier + 4 et 18 février à 15h30

– Dimanche 24 février à 15h30 (visite collection hussards exclusivement)

La collection Historique des Hussards , qui a acquis une réputation internationale, rassemble plus de 15 000 objets évoquant 400 ans d’histoire, du XVIe au XXe siècle, dans trente pays différents.

La présentation au public, dans le musée rénové, suivra un déroulement chronologique de l’épopée des hussards de 1545 à 1945.

La collection Beaux-arts rassemble des œuvres majeures de l’école italienne des XVIe et XVIIe siècles, des écoles hollandaises et flamandes, du XVIe et du XVIIe siècles, et des écoles françaises des XVIIIe et XIXe siècles.

Le public est ainsi invité à découvrir et à se délecter devant des chefs-œuvres présentés dans un parcours thématique où la mythologie et les arts religieux tiennent une place importante.

La collection Bigorre et Quatre Vallées est constituée d’un fond ethnographique et d’un fond archéologique concernant l’histoire des Hautes-Pyrénées. Collection dite Bigorre et Quatre Vallées selon les noms de provinces et anciens pays qui constituent l’actuel département.

HORAIRES D’OUVERTURE

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

TARBES Rue Achile Jubinal

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie publics.musees@mairie-tarbes.fr

