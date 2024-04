Visites chantées au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans, dimanche 21 avril 2024.

Mêlant art, patrimoine musical et chant lyrique, les visites chantées de Grégoire Ichou éveillent les sens et les émotions. Il emmène le groupe dans une déambulation surprenante ou alternent commentaires sur les tableaux et airs lyriques ou populaires, sa voix résonnant dans le musée de Tessé pour faire ressentir des sensations uniques aux visiteurs.

Dimanche 21 avril à 14h30. Sur inscription dans la limite des places disponibles. 6 6 EUR.

Début : 2024-04-21 14:30:00

fin : 2024-04-21

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire musees@lemans.fr

