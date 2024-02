Visites aux lumières château du taillis Duclair, samedi 20 juillet 2024.

Visites aux lumières Participez à une visite incroyable du domaine à la lueur de plus de 2 500 bougies et d’un spectaculaire feu d’artifice. Un spectacle de feu vous permettront de découvrir l’histoire de notre domaine. 20 juillet et 10 août château du taillis Réservation possible et recommandée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-20T21:00:00+02:00 – 2024-07-20T23:30:00+02:00

Fin : 2024-08-10T21:30:00+02:00 – 2024-08-10T23:30:00+02:00

Participez à une visite incroyable du domaine à la lueur de plus de 2 500 bougies et d’un spectaculaire feu d’artifice. Un parcours de visite et un spectacle de feu vous permettront de découvrir l’histoire de notre domaine.

​ Tarifs : 12€ Adultes, 5€ étudiants et – de 18 ans, gratuit – de 8 ans.

Réservation possible et recommandée.

20 juillet 2024 21h30

10 août 2024 21h30

château du taillis 1330 route du havre Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « chateaudutaillis@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudutaillis.com/ete »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/chateaudutaillis/ »}]

Les visistes aux lumières château du taillis

Jeff Lescene