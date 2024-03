VISITES ACCOMPAGNÉES : Circuit Court et Jeanne Coquard, expositions Musée Vouland Avignon, samedi 20 avril 2024.

VISITES ACCOMPAGNÉES : Circuit Court et Jeanne Coquard, expositions Expositions d’artistes liés à la région, de Pierre Grivolas à Jean-Marie Fage où se côtoient des œuvres issues de la collection du musée Vouland et de collections particulières locales. Samedi 20 avril, 16h30 Musée Vouland + 2 € pour la visite Adulte : 6€ | Réduit*: 4 € Enfant (- 12 ans) : Gratuit | Jeunes : Pass culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T16:30:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T16:30:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Paysages, scène de la vie quotidienne et portraits de peintres des 19ème et 20ème siècles liés à Avignon, de Pierre Grivolas (1823-1906) à Jean-Marie Fage (1925-2024). Prêts de collections particulières locales et oeuvres du musée Vouland.

​

Portraits d’enfants et d’amis au fil des jours et des saisons dans la lumière changeante qui traverse sa maison toujours ouverte peuplent l’œuvre de Jeanne Coquard qui partagea sa vie avec le peintre Jean-Claude Imbert (1919-1993).

Musée Vouland 17, rue Victor Hugo, 84000 Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490890379 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.vouland@wanadoo.fr »}]

Portraits Peintres