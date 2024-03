Visite Un château très fort Orschwiller, lundi 20 mai 2024.

Visite Un château très fort Orschwiller Bas-Rhin

Un château très fort Visite thématique

Une visite thématique pour comprendre la défense d’un château fort, avec canon, arquebuse et éléments d’architecture défensive. Un moment privilégié sera organisé avec les reconstituants pour vous permettre d’entrer sur le campement et d’échanger sur la préparation des troupes au Moyen Âge. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 10:00:00

fin : 2024-05-20 12:00:00

D159

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est haut-koenigsbourg@alsace.eu

