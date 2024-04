Visite thématique : Meung, arme à la main ! Meung-sur-Loire Meung-sur-loire, samedi 20 avril 2024.

Visite thématique : Meung, arme à la main ! Prenez part à l’histoire de Meung-sur-Loire ! 20 avril – 4 mai, tous les samedis Meung-sur-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:30:00+02:00 – 2024-04-20T11:15:00+02:00

Fin : 2024-05-04T10:30:00+02:00 – 2024-05-04T11:15:00+02:00

L’association ACTES vous propose une découverte dynamique et originale du centre historique de Meung-sur-Loire : à travers leurs différentes visites thématiques, (re)découvrez l’histoire et le patrimoine madgunois.

Participer à une visite animée et ludique sur Meung-sur-Loire qui vous fera traverser le temps et les époques pour remonter l’histoire de cette ville pleine de mystère et d’action ! Vous risquez fort d’ailleurs d’en devenir l’acteur… ! Venez vivre cette expérience unique et atypique en famille.

Réservation au sein de nos bureaux d’information touristique de Meung-sur-Loire, Beaugency et Cléry-Saint-André.

Durée de la visite : 45 minutes.

Meung-sur-Loire rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire Meung-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « directionactes@gmail.com »}]

FMACEN045V50BON7

© Giovanna Gaucher