VISITE THÉMATIQUE MANOIRS MÉDIÉVAUX DU MAINE Asnières-sur-Vègre, dimanche 16 juin 2024.

Visite commentée de l’exposition temporaire sur les manoirs médiévaux du Maine.

Arpentez l’exposition avec un médiateur et découvrez les spécificités des manoirs médiévaux du sud du Maine, édifiés entre le XIIe et le milieu du XVe siècle, situés aux alentours d’Asnières et souvent méconnus.

Accessible avec un billet du manoir de La Cour sans supplément. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 15:00:00

fin : 2024-06-16 16:00:00

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire contact@lemanoirdelacour.fr

L’événement VISITE THÉMATIQUE MANOIRS MÉDIÉVAUX DU MAINE Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2024-03-08 par eSPRIT Pays de la Loire