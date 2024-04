Visite thématique La juste date lire l’architecture Meung-sur-Loire, mardi 25 juin 2024.

Visite thématique La juste date lire l’architecture Meung-sur-Loire Loiret

Apprenez à lire sur les murs !

L’association ACTES vous propose une découverte dynamique et originale du centre historique de Meung-sur-Loire à travers leurs différentes visites thématiques, (re)découvrez l’histoire et le patrimoine madgunois.

Découvrez l’histoire du patrimoine bâtie de Meung-sur-Loire à travers une visite animée sous forme de jeux. A la suite de cette visite,vous aurez les clés pour lire et décrypter n’importe quel édifice historique.

Réservation au sein de nos bureaux d’information touristique de Meung-sur-Loire, Beaugency et Cléry-Saint-André. 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-25 10:30:00

fin : 2024-06-25 11:15:00

1 Rue Emmanuel Troulet

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire directionactes@gmail.com

L’événement Visite thématique La juste date lire l’architecture Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2024-04-05 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE