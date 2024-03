Visite théâtralisée À la rencontre d’Eugénie Compiègne, dimanche 14 avril 2024.

Visite théâtralisée À la rencontre d’Eugénie Compiègne Oise

Plongez dans le passé et laissez-vous guider par Eugénie, qui évoquera avec émotion, tendresse et humour ses souvenirs et son incroyable destin d’impératrice !

Création unique réalisée par la compagnie Acta Fabula, cette visite vous emmène à la rencontre de l’impératrice Eugénie, figure emblématique du Château de Compiègne. Emportée par plusieurs comédiennes aux costumes historiques multiples, cette visite saura faire parler les collections du musée de l’Impératrice. Cette visite inédite et interactive est conçue pour tous les âges.

Réservation sur leur plateforme https://affluences.com/rmn-gp/chateau-de-compiegne/reservation 55 5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Place du Général de Gaulle

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

L’événement Visite théâtralisée À la rencontre d’Eugénie Compiègne a été mis à jour le 2024-03-21 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme