Visite sur le pouce Archives départementales et exposition « Artisans d’hier et d’aujourd’hui » Archives Départementales de la Haute-Saône Vesoul, vendredi 5 juillet 2024.

Visite sur le pouce Archives départementales et exposition « Artisans d’hier et d’aujourd’hui » Archives Départementales de la Haute-Saône Vesoul Haute-Saône

Venez découvrir les Archives départementales, leurs missions et l’exposition en 45 min !

Si l’artisanat n’est plus présent dans notre quotidien comme il l’était autrefois, il témoigne encore de l’excellence des savoir-faire en France en général, et en Haute-Saône en particulier.

Venez découvrir des métiers-passions à travers les portraits et les réalisations d’une quinzaine d’artisans contemporains ces hommes et ces femmes expliquent, avec enthousiasme, leur intelligence des gestes et leur goût pour les matériaux nobles qu’ils travaillent. Artisans d’aujourd’hui !

En écho, au gré de documents d’archives, vous découvrirez l’évolution des métiers sur le territoire du département. Ces traces du passé donnent à voir des professions qui ont parfois disparu, mais aussi des constantes qui demeurent. Artisans d’hier ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 12:45:00

fin : 2024-07-05 13:30:00

Archives Départementales de la Haute-Saône 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté archives@haute-saone.fr

L’événement Visite sur le pouce Archives départementales et exposition « Artisans d’hier et d’aujourd’hui » Vesoul a été mis à jour le 2024-03-30 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL