VISITE SPORTIVE DE SAINT-PIERRE EN PORT Fécamp, jeudi 22 août 2024.

VISITE SPORTIVE DE SAINT-PIERRE EN PORT Fécamp Seine-Maritime

En marche rapide ou en course, alliez culture générale et culture physique dans un authentique village côtier du Pays de Caux !

Au fil d’un circuit ludique et à petite allure, Elodie, guide locale, vous emmène entre terre et mer à la découverte du village, son histoire, ses anecdotes et ses légendes…

Conditions :

Tenue de sport et baskets

Bonne condition physique indispensable (marche active 6km/h ; course 8 km/h)

Dès 15 ans

18 personnes max

Annulation en cas de conditions météo incompatibles (intempéries ou fortes chaleurs)

Dates et horaires

Rendez-vous à 9h30 devant la salle des pommiers à Saint Pierre en Port

Durée 2h

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

En marche rapide ou en course, alliez culture générale et culture physique dans un authentique village côtier du Pays de Caux !

Au fil d’un circuit ludique et à petite allure, Elodie, guide locale, vous emmène entre terre et mer à la découverte du village, son histoire, ses anecdotes et ses légendes…

Conditions :

Tenue de sport et baskets

Bonne condition physique indispensable (marche active 6km/h ; course 8 km/h)

Dès 15 ans

18 personnes max

Annulation en cas de conditions météo incompatibles (intempéries ou fortes chaleurs)

Dates et horaires

Rendez-vous à 9h30 devant la salle des pommiers à Saint Pierre en Port

Durée 2h

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 09:30:00

fin : 2024-08-22 11:30:00

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie rdv@fecamptourisme.com

L’événement VISITE SPORTIVE DE SAINT-PIERRE EN PORT Fécamp a été mis à jour le 2024-03-06 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp